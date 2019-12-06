Avrupa'da Yılın Kadını ödülleri Doğu Avrupalılara gitti
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Avrupa'da Yılın Kadını ödülleri Doğu Avrupalılara gitti

Avrupa'da Yılın Kadını Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki ödül törenine Doğu Avrupalı kadınlar damga vurdu

06.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:43
Avrupa'da Yılın Kadını ödülleri Doğu Avrupalılara gitti

'da Yılın Kadını Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki ödül törenine Doğu Avrupalı kadınlar damga vurdu.


Brüksel'de çarşamba günü düzenlenen törende, 2019'un "Lider Kadın" ödülünü ülkesi 'da yolsuzluk karşıtı mücadelesiyle bilinen eski Başsavcı Laura Kövesi kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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