Avrupa'da Yeni Normalleşme Başladı! İşte Alınan Önlemler Türkiye de dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi yeni normale geçmeye başlıyor. Koronavirüsün en çok etkilediği İspanya ve İtalya'da hayat normale dönüyorken diğer ülkelerde de durumlar pek farklı değil.

Türkiye de dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi yeni normale geçmeye başlıyor. Koronavirüsün en çok etkilediği İspanya ve İtalya'da hayat normale dönüyorken diğer ülkelerde de durumlar pek farklı değil.

İtalya'da yeni normal dükkanlardan başladı

İtalya'da kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler bugünden itibaren yeniden açılıyorken ayrıca kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, barlar da yeni normal kapsamında kapılarını aralıyor.

Serie A takımlarının grup halinde idmanlara başlamasına onay veren İtalya ayrıca kilise, cami ve sinagog gibi ibadethaneler ile mağazalar da sosyal mesafe kapsamında açılmaya başladı.

Yine tedbirlerin sıkı uygulandığı ülkelerden olan Almanya'da normalleşme süreci bölgelere göre farklılık gösteriyor. Salgından büyük ölçüde etkilen Bavyera, Baden-Württenberg, Saarland, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein'de restoran ve kafeler müşterilerin iletişim bilgileri alınması şartıyla yeniden açılacak.

Avusturya ve Belçika'da okullar açılıyor

Berber ve kuaför salonları randevuyla müşteri kabul edebileceği Belçika'da ise 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri düzenlenebilecek. Ülkedeki eğitim kurumları da sıkı tedbirler dahilinde kademeli olarak tekrar açılıyorken spor müsabakalarının ve iç turizmin geleceği belirsiz.

Avusturya'daki okullarda ise sosyal mesafe, hijyen ve 11 yaş üstü öğrenciler için maske zorunluluğu koyuldu. Ortalama 30 öğrenciden oluşan sınıflar iki gruba ayrılırken, haftanın ilk üç günü ilk grup, son iki günü ise ikinci grup eğitim görecek.