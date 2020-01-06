Avrupa'da ve Türkiye'de evini yeterince sıcak tutamayanların oranı kaç?

06.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:00

Asgari Ücret Komisyonu 2020 yılı için asgari ücreti 15,3 zamla brüt 2 bin 943 TL; net 2 bin 324 lira olarak belirledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamlarına göreyse doğal gaz Kasım 2018 - Kasım 2019 arası yüzde 21,4 zamlandı. Eurostat verilerine göre Türkiye'de nüfusun yüzde 20'si evinde yeterince ısınamadı.



Türkiye'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca doğal gaza Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan yüzde 14,90 oranındaki zam tepkilere neden olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle