: Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı'

18.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:27

Avrupa'da birçok kurum Türkçe, Osmanlıca ve Türkiye kültürü üzerine eğitim veriyor. Peki Avrupalılar günümüzde niçin Türkçe öğrenmeyi tercih ediyor? Eğitim kurumları niçin Türkçe ve Osmanlıca bölümler açıyor? Strazburg Üniversitesi Türk Etüdleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Samim Akgönül değerlendirdi

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