Avrupa'da ormanlık alan son 20 yılda artış gösterdi

Dünya genelinde ormanlık alanlar giderek azalırken, Avrupa kıtasında büyümeye devam ediyor.

1995 – 2015 yılları arasında Avrupa kıtasında ormanlık alan 90 bin metrekare arttı. Dünya Ekonomik Forumu'nun resmi internet sitesindeki haber göre, Avrupa'nın beşte ikisinden fazlası ormanlık alanlarla kaplı. Bu da ortalama Portekiz'in büyüklüğüne denk geliyor. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa'daki ormanlık alanların toplamı 182 milyon hektara ulaşırken, bu da kıtanın yüzde 42'sinin araziyle kaplandığı anlamına geliyor. Eurostat'ın verilerine göre Avrupa kıtasında en fazla ormanlık alan yüzde 71'lik kapladığı alan ile Finlandiya'da. Finlandiya'yı yüzde 67 ile İsveç, yüzde 64 ile Slovenya, yüzde 58 ile Estonya, yüzde 56 ile Letonya ve yüzde 16 ile Danimarka izliyor. Avrupa'da en fazla ormanın olduğu dördüncü ülke olan Fransa'da da tarımın azalması ve ağaç kesimine karşı korumacılık gibi nedenlerle, ülkenin neredeyse üçte biri ormanla kaplı. İsveç'te de 'ormansızlaşmaya' yönelik ciddi çalışmaların sonucunda ülkenin yüzde 70'i ormanla çevrili hale geldi.

2005 – 2015 yılları arasında Avrupa ormanlarının 44 bin kilometre kare büyüyerek İsveç'in kaplandığı alana ulaştığı bildirildi. Ağaçlar atmosferdeki karbondioksiti emerek, gövde ve dallarındaki karbonu tutuyor böylece küresel ısınmayla mücadele ediyor. Habere göre, 'ormansızlaşma' ve orman alanlarının daraltılması dünyanın diğer bölgelerinde ise ciddi bir sorun. Özellikle Rusya ve Brezilya bu ülkelerin başında geliyor.

Statista'nın verilerine göre 2018 yılında Rusya'da 5 milyon 562 bin 81 hektarlık ormanlık alan yok edildi. Brezilya'da da 2 milyon 954 bin 27 hektar ormanlık alan yok oldu. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na göre dünyada her yıl 18.7 milyon ormanlık alan kaybediliyor.

Kaynak: DHA