Avrupa"Da Memur "Anadolu"Da Basketbolcu

BÜLENT ERSÖZ - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yeteneğini kaybeden ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamını sürdüren 39 yaşındaki Ali Yasin Zengin, engeline rağmen mesleğini ve profesyonel basketbolu bir arada yürütüyor.



Eceabat Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde memur olarak görev yapan Zengin, Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak takım arkadaşlarıyla Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele ediyor.



Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1995 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme yeteneğini kaybettiğini söyledi. Uzun tedavi sürecine rağmen tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini anlatan Zengin, bu durumun kendisini yıldırmadığını, 2002 yılında Eceabat Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde memur olarak göreve başladığını belirtti.



Memuriyet hayatının yanı sıra spor ile de ilgilendiğini ifade eden Zengin, 2005 yılından bu yana Çanakkale Boğazgücü Engelililer Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olduğunu dile getirdi.



Gündüzleri Avrupa yakasındaki okulda mesaisini tamamladıktan sonra aracıyla feribotu kullanarak boğazın karşı yakasındaki Çanakkale kent merkezine geçtiğini belirten Zengin, buradaki kulüp bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



"İki kez Türkiye şampiyonluğu yaşadım"



Ali Yasin Zengin, iki işi bir arada yürütmenin özveri gerektirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Şu anda takım olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veriyoruz. Tekerlekli sandalye basketboluyla birçok başarıya imza attım. İki kez takım arkadaşlarımla Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Bu tabii ki büyük özveri gerektiriyor. Her gün antrenman için feribot ile Çanakkale'ye geçiyorum. Geceleri spor salonunda arkadaşlarım ile birlikte antrenman yapıyorum. Bu şekilde engellerimizi aşmaya çalışıyoruz."



Çevresinden de büyük destek gördüğünü belirten Zengin, "Halkımız biz engelli bireylere çok duyarlı. Problemlerimizi aşabilmemiz için ilçemizdeki kamu kurumları anında seferber oluyor. Spor ise yaşamsal anlamda hayatımızı devam ettirmek için çok önemli." ifadelerini kullandı.