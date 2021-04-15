- Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor

İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR - Haberler | Güncel

- Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor.

Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu
Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ile Abdülkadir Ömür'ü Lille'de görmek istiyor
Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ile Abdülkadir Ömür'ü Lille'de görmek istiyor

- Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor

PARİS - Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor. Yani her saat 9 bin 500 yeni vaka, dakikada 160 vaka rapor ediliyor" dedi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 pandemisi kapsamında geçen hafta Avrupa Bölgesinde 1 milyon ölümün aşıldığını açıkladı. Avrupa bölgesinde durumun ciddi olduğunu belirten Kluge, "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor. Yani her saat 9 bin 500 yeni vaka, dakikada 160 vaka rapor ediliyor" dedi.

Yoğun bakım kapasiteleri aşıldı

Avrupa bölgesi genelinde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığını kaydeden Kluge, "Bu Nisan ayında, Fransa'daki hastanelere ve yoğun bakıma Covid-19 kabulleri, geçen yılın bu döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı" ifadelerini kullandı.

Fransa'da 5 bin 902'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 868 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

80 yaş üstü ölüm oranı düştü

Kluge, Şubat ayından bu yana, Avrupa'da 80 yaşın üstündekiler arasında Covid-19 ölümlerinin oranı kademeli olarak pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30'a yaklaştığını belirtti.

DSÖ verilerine göre, Avrupa bölgesinde 48 milyon 553 bin 214 vaka kaydedilirken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 24 bin 904'e ulaştı.

- Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor
- Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor
- Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor
- Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Sergen Demet Özdemir Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Avrupa'da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:13:17. #1.14#

title