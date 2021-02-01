Avrupa'da borsa saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Dünya borsa açılış ve kapanış saatleri!
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Avrupa'da borsa saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Dünya borsa açılış ve kapanış saatleri!

01.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:02
Avrupa'da borsa saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Dünya borsa açılış ve kapanış saatleri!

Avrupa'da borsa açılış kapanış saatleri ve resmi tatil günleri, yatırımcılar için çok önemlidir. Özellikle borsaya yeni giren binlerce yatırımcının en çok merak ettiği konu borsa çalışma saatleridir. Dünya borsaları açılış ve kapanış saatlerini ve dünya borsalarının mesai saatlerini sizler için derledik. Borsa saat kaçta açılıyor?

Ülkemizde, Avrupa'dave dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

DÜNYA BORSALARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

  • İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30
  • Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30
  • Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30
  • İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30
  • Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30
  • Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30
  • İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30
  • İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30
  • İspanya Borsası : 11:00-19:30
  • Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30
  • Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20
  • Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55
  • İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20
  • Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

  • Çin Borsası : 04:30-11:00
  • Japonya Borsası : 04:00-10:00
  • Hong Kong Borsası : 04:30-11:00
  • Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:
  • New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00
  • Nasdaq : 16:30-23:00
  • Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

Döviz Piyasalarında İşlem Saati

Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.

  • Sidney/Avustralya : 00:00-08:00
  • Tokyo/Japonya : 02:00-11:00
  • Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00
  • Londra/İngiltere : 10:00-19:00
  • New York/ABD : 15:00-00:00
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