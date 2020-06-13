Avrupa'da 4 ülkeden Kovid-19 aşısı için ittifak
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Avrupa'da 4 ülkeden Kovid-19 aşısı için ittifak

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yıl sonuna kadar Avrupa halklarına 400 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlanmasına yönelik bir firmayla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Avrupa'da 4 ülkeden Kovid-19 aşısı için ittifak
13.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:44

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yıl sonuna kadar Avrupa halklarına 400 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlanmasına yönelik bir firmayla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bakan Speranza, Facebook hesabından "çok güzel ve önemli bir haber" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, "Almanya, Fransa ve Hollanda sağlık bakanlarıyla aşı için başlattığımız ittifaktan sonra, tüm Avrupa nüfusu için 400 milyon doza kadar aşı sağlanmasına yönelik Astrazeneca firmasıyla bir sözleşme imzaladım." ifadesini kullandı.

Speranza, söz konusu aday aşının Oxford Üniversitesi'nden çıktığını, geliştirme ve üretim aşamalarında İtalyan firmalarının da katkı vereceğini belirtti.

Bakan Speranza, halihazırda geliştirilmiş olan aşının deney aşamasının sonbaharda sonuçlanmasını ve yıl sonuna kadar dağıtımına başlanmasının taahhüt edildiğini kaydetti.

İtalyan bakan, Kovid-19'la mücadelede aşının önemine vurgu yaparken, "Bugünkü imza, İtalya ve Avrupa için umut verici ileriye dönük bir adım. Aşı, Kovid-19 için tek kesin çözüm. Benim için, her zaman küresel bir kamu malı olarak kabul edilecektir, herkesin hakkı, birkaçının ayrıcalığı değil." yorumunu yaptı.

Almanya Sağlık Bakanlığından açıklama

Almanya Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'nın tüm AB ülke vatandaşları için aşı sağlanması konusunda bir ittifak oluşturulduğunu ve aşı geliştirilmesinde ümit verici araştırmalar kaydeden birçok şirketle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Bu 4 ülkenin Astrazeneca şirketiyle Kovid-19'a karşı 300 milyondan fazla aşı dozunu almak için sözleşme yaptığı aktarılan açıklamada, bunların AB ülkelerinde nüfus sayısına göre dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, aşıların bu yıl veya gelecek yıl ruhsat alma ihtimaline karşı böyle bir sözleşme yapılarak, üretim kapasitelerinin güvence altına alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da bazı ülkelerin aşıyı güvence altına aldığını ancak Avrupa'nın henüz bunu yapmadığını belirterek, AB'ye üye bir grubun hızlı ve koordineli hareket ederek AB halkı için katma değer sağladığını ifade etti.

Spahn, gelecekte bu konuda AB Komisyonu ile daha hızlı ve pazarlıkta daha güçlü olmak istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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