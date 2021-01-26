Avrupa Birliği, vize için Aşı Pasaportu şartını masaya yatıracak
26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Avrupa Birliği (AB) seyahat edecek olanlara verilecek vize için aşı pasaportu şartını masaya yatıracak.
Avrupa Birliği (AB) seyahat edecek olanlara verilecek vize için aşı pasaportu şartını masaya yatıracak.
Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek seyahat edenlere verilecek vize için aşı pasaportu şartının getirilmesini istedi.
Kaynak: Tourism Today