Avrupa Birliği, vize için Aşı Pasaportu şartını masaya yatıracak

Avrupa Birliği (AB) seyahat edecek olanlara verilecek vize için aşı pasaportu şartını masaya yatıracak.

Avrupa Birliği (AB) seyahat edecek olanlara verilecek vize için aşı pasaportu şartını masaya yatıracak.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek seyahat edenlere verilecek vize için aşı pasaportu şartının getirilmesini istedi.

Kaynak: Tourism Today