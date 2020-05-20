Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Dışişler Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, AB Komisyonu Avrupa Yaşam Biçimini Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Margiritis Schinas'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Türkiye'nin AB'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmadığını kaydeden Aksoy, Schinas'ın sözlerinin Yunan hükümetinin siyasi söylemini andırdığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Schinas'ın Euronews kanalına verdiği mülakattaki Türkiye'ye ve göç konusuna ilişkin ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aksoy, Schinas'ın göç konusundaki sözlerinin, bir AB görevlisinden daha çok Yunan hükümeti üyelerinin siyasi söylemini andırdığını açıkladı.

AB Komisyonu'nun sorumluluklarını yerine getirmediğini kaydeden Sözcü Aksoy, "Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmalarının koruyucusu olması gereken AB Komisyonu, AB sınırlarında yaşanan hak ihlalleri ve geri itmeler konusunda bugüne kadar ciddi bir inceleme başlatmamıştır. Bu nedenle Komiser Schinas'a, öncelikle Yunan görevliler tarafından işlenen Pakistanlı Muhammad Gulzar cinayetini, Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde AB ajanslarının gözü önünde devam eden geri itilme olaylarını, sığınmacıların halen iltica başvurularının alınmamasını, uluslararası anlaşmalar ve AB iltica direktifine aykırı ulusal uygulamaları ve insan hakları savunucularına yönelik şiddeti araştırması gerektiğini hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

"ADİL YÜK VE SORUMLULUK PAYLAŞIMI İSTİYORUZ"

"Türkiye, Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı değildir ve olmayacaktır" diyen Aksoy, düzensiz göçten fazlasıyla muzdarip olan Türkiye'nin, sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımı istediğini kaydetti.

Aksoy, açıklamanın devamında, "İnsan hakları ve sığınmacı hakları göz ardı edilerek AB'nin dış sınırlarının korunması, AB'nin kurucu anlaşmalarının inkar edilmesi anlamına gelecektir. Esasen, Avrupa'nın dış sınırlarını Yunanistan olarak görmek tarihi ve coğrafi gerçeklerden tamamıyla uzak olmak anlamına gelmektedir" dedi.