Avrupa Birliği'nin çöpünün yüzde 37'sini Türkiye ithal ediyor

AB İstatistik Ofisi Eurostat basın bülteninde “Türkiye: AB’nin çöpünün ana varış merkezi” başlığını kullandı.

Türkiye, Avrupa Birliği'nden (AB) çöp ithalatında açık ara ilk sırada yer alıyor. AB'nin çöplerinin yüzde 37'si Türkiye'ye gidiyor. Türkiye, 2019 yılında AB'den 11,4 milyon ton çöp aldı.

AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre 2019 yılında AB ülkeleri 31 milyon ton çöp ihraç etti. Bunların 11,4 milyon tonunu tek başına Türkiye aldı. İkinci sırada ise 2,9 milyon ton çöp alan Hindistan var. Üçüncü sıradaki İngiltere ise 1,9 milyon ton çöp ithal etti. Euronews.com'da Görüntüle