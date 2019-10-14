14.10.2019 18:36

Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'nin askeri eylemlerini kınıyoruz

Belçika (DHA) ? Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün yapılan açıklamada, AB'nin, Türkiye'yi gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatından dolayı kınadıklarını ifade etti.

AB Dış İlişkiler Komisyonu toplantısından sonra basına açıklama yapan Mogherini, 'Her şeyden önce, Suriye'deki gelişmeler konusunda, Avrupa Birliği'nin açık ve net bir şekilde Türkiye'yi, başlattığı askeri operasyon nedeniyle kınadığını gördünüz. DEAŞ'ın o bölgede tekrar yapılanmaya başlaması bizi çok endişelendiriyor. Bu, yalnızca AB için değil, bölge ve uluslararası toplum için bir güvenlik tehdididir' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA