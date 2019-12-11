Avrupa Birliği destekli proje ile hasta bakıcılara uzaktan eğitim

11.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:17

Kırklareli Üniversitesince yürütülen, "Yetişkinlere Uzaktan Eğitimle Evde Palyatif Bakım Eğitimi" ile hasta bakıcıların niteliğinin artırılarak, palyatif hastaların yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kırklareli Üniversitesi ile Polonya'dan Wyzsza Szkola Ekonom İnnowacjı Lublinie Üniversitesi, Bulgaristan'dan Marie Curie Association, İtalya'dan Snergia Societa Cooperativa Sociale sivil toplum kuruluşu ve Romanya'dan Fagaras Belediyesi iş birliğinde hazırlanan proje, Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve İtalya'daki hasta bakıcılara uzaktan eğitim verilecek.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği KA204 proje başvuruları kapsamında kabul edilen çalışma ile evde yaşlı bakımı konusunda uzaktan ve açık erişimle eğitimler gerçekleştirileceğini, projenin altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kendi projelerinin 32 proje içerisinde 254 bin Avro ile en yüksek bütçeye sahip olduğunu belirten Şengörür, "Proje ile sürekli hasta bakıcılarının niteliğini artırmak ve palyatif hastalara konforlu ve daha rahat bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Hastanede veya yaşlı bakım evlerinde çalışan hasta bakıcılar ile hasta yakınlarına, hastanın bakımı konusunda uzaktan öğretim yöntemiyle eğitimler verilmesi ve farkındalığın arttırılması hedefleniyor." dedi.

Şengörür, altyapısı ve eğitim içerikleri Kırklareli Üniversitesinde hazırlanan projede, adayların, zamandan ve mekandan bağımsız eğitim alabileceklerini dile getirdi.

"Uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilecek"

Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara uluslararası geçerliliğe sahip sertifika imkanı sağlanacağını ifade eden Şengörür, hasta bakıcıların, eğitimler sayesinde daha profesyonel hizmet vereceğinin ve iş bulmakta sıkıntı yaşamayacaklarının altını çizdi.

Şengörür, şunları kaydetti:

"Eğitim alan adayların takibi platform üzerinden yapılacak. Projemiz 32 ay sürecek, 14 eğitim modülünden oluşacak. Bu dersler videolar, e-kitaplar ve sunumlar şeklinde adaylara ulaştırılacak. Bu konuda belli bir müfredat ve ders programı takip edilecek. Program sonunda, alanda profesyonel faaliyet göstermek isteyen adaylar sınava tabi tutularak başarılı olanlara uluslararası geçerliliğe sahip olması hedeflenen sertifika verilecek. Bu sertifika sayesinde istihdam imkanı yükselecek."

Rektör Şengörür, eğitim alacak bir hasta bakıcının, hastasının tansiyonunu ölçebileceğini, iğnesini yapabileceğini, yara bakımı, solunum sorunları, hasta ile iletişim, psikolojik sorunların yönetimi, hastaların kişisel hakları, yatakta egzersiz ve fizyoterapi, evde acil durum yönetimi ve ilaçların düzenli şekilde verilmesi gibi hastanın ve yakınının yaşamını kolaylaştıracak kabiliyetlere sahip olacağını ifade etti.

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Ünal ise projenin altyapı çalışmalarının devam ettiğini, eğitimlerin gelecek yıl verilmeye başlanılacağını bildirdi.

Kaynak: AA