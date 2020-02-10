Avrupa Birliği büyükelçileri "Medeniyetler Beşiği Ani"ye hayran kaldı

10.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:04

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ankara büyükelçilerini ağırladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile Litvanya, Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Romanya, Portekiz, Belçika, Malta, Hollanda, Hırvatistan, Finlandiya, İrlanda ve Yunanistan'ın Ankara büyükelçileri, Turistik Doğu Ekspresi ile geldikleri Kars'ta, Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Ani Örenyeri'ni gezme fırsatı buldu.

Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki antik kenti eşleriyle gezen AB büyükelçileri, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini hayranlıkla inceledi.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani'yi, dondurucu soğuğa rağmen ilgiyle gezen heyet, antik kentin barındırdığı eserlere hayran kaldı.

"Ani gerçekten muhteşem bir yer"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'yle Ankara'dan Kars'a geldiklerini söyledi.

Tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Ani Örenyeri'ni gezdiklerini ifade eden Berger, "Burada olduğum için çok mutluyum. Güneşin, masmavi gökyüzünün altında eski tarihi görmek büyük bir memnuniyet verdi. Tarihte kaybolmuş bir şehir ama şimdi çok önemli bir turistik odak haline geldi." dedi.

Ani Örenyeri'nin, Türkiye'nin sadece sahillerinin değil diğer alanlarının da güzel olduğunu gösterdiğini dile getiren Berger, "Kışın kayak yapmanın yanı sıra bir çok turistlik yerlerin gezilebildiğini gördük. Türkiye'de kış aylarında gezilebilecek yerlerin görülmesi için güzel fırsatlar oluşturuluyor. Türkiye'de bir çok tarihi kültürel yer var. Ani Örenyeri de bunlardan birisi ve Ani gerçekten muhteşem bir yer." diye konuştu.

Türkçe olarak "Ani'ye hayran kaldım." diyen AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger'in eşi Marilena Georgiadou-Berger ise, "Ani Örenyeri gördüğüm en güzel ve büyüleyici yerlerden birisi. Özellikle yılın bu zamanında karla kaplıyken muhteşem gökyüzünün altından gezmek ayrı bir keyif." ifadelerini kullandı.

"Ülkemdekilere Ani Örenyeri'ni ziyaret etmelerini söyleyeceğim"

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts de Ani'yi beğenerek merakla gezdiğini anlattı.

Ani'nin, Türkiye'de farklı kültürlerin bir arada olduğunun göstergesi olduğunu aktaran Elferts, şunları söyledi:

"Gerçekten, burası muhteşem ve inanılmaz bir yer. Ülkemdekilere Ani Örenyeri'ni ziyaret etmelerini söyleyeceğim. Sadece buraya gelmelerini değil aynı zamanda bu toprakları paylaşan bir çok medeniyeti görmelerini söyleyeceğim. Türkiye'de güzel plajlar, sahillerden daha fazlasının olduğunu, ülkemin insanlarına söyleyeceğim. Türkiye'nin doğası ve kültürel değerlerinin görülmesi lazım, herkese tavsiye ederim."

Kaynak: AA