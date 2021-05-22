Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya: "Turow madenindeki faaliyetleri derhal durdurun"
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Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya: "Turow madenindeki faaliyetleri derhal durdurun"

Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya: 'Turow madenindeki faaliyetleri derhal durdurun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Adalet Divanı, Çekya'nın açtığı dava kapsamında Polonya'nın Turow linyit madenindeki faaliyetlerini, dosyanın esastan incelenmesi aşamasına geçilinceye kadar derhal askıya almasını istedi.

Avrupa Adalet Divanı, Çekya'nın açtığı dava kapsamında Polonya'nın Turow linyit madenindeki faaliyetlerini, dosyanın esastan incelenmesi aşamasına geçilinceye kadar derhal askıya almasını istedi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise "Adalet Divanı'nda biri böyle karar verdi diye Polonya vatandaşlarının sağlığını ve hayatını tehlikeye atmayız" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Çekya hükümetinin Polonya'nın işlettiği Turow linyit madeni ocağının Çekya'daki yeraltı su seviyesini düşürdüğü ve havasını kirlettiği şikayetini görüştü. Adalet Divanı, dosyanın esastan incelenmesi aşamasına geçilinceye kadar Polonya'nın madendeki faaliyetlerini derhal askıya almasına karar verdi. Kararda, "Polonya, Turow linyit madenindeki faaliyetlerini derhal askıya almalı. Çekya'nın madene ilişkin iddiaları söz konusu geçici tedbirin alınmasını makul kılmaktadır" denildi.

POLONYA, KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karar, Polonya'da iktidardaki Hak ve Adalet (PiS) partili siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Kararı değerlendiren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupalı kurumların hiçbir kararının Polonya vatandaşlarını riskle karşı karşıya bırakamayacağını, Polonya vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atamayacağını söyledi. "Tüm gücümle altını çizmek isterim ki kesinlikle Adalet Divanı'nda biri böyle karar aldı diye Polonya vatandaşlarının, Polonyalı ailelerin hayatını ve sağlığını riske atmayacağız" diyen Mateusz Morawiecki, Lüksemburg'da alınan karar karşısında haklılıklarını kanıtlayacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

"ÜLKEDEKİ ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 8'İ TUROW MADENİNDEN"

Çekya, geçtiğimiz Mart ayında Turow linyit madeni ocağının topraklarındaki yeraltı su seviyesini düşürdüğü ve havasını kirlettiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etmişti. Polonya İklim Bakanlığı'nın lisansını geçtiğimiz yıl 6 yıllığına daha uzattığı madenden bugüne kadar 930 milyon ton linyit kömürünün çıkarılırken, 260 milyon ton kadar kömür rezervi daha bulunduğu tahmin ediliyor. Yıllık çıkarılan kömürle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 8'i karşılandığını belirten Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Direktörü Pawel Soloch, "Enerji üretimimizin yüzde 8'ini bir gün içerisinde devre dışı bırakmayı tahayyül etmek zor, öte yandan Turow madeni çevresinde faaliyet gösteren 9 Alman ve Çek linyit madeni daha var" şeklinde konuştu.

Polonyalı muhalefet partileri ise hükümetin Adalet Divanı'nın kararını uygulamaması durumunda Polonya'ya yüklü miktarda para cezası kesileceği uyarısında bulundu.

(Ebru Orhan/ İHA)

Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya: 'Turow madenindeki faaliyetleri derhal durdurun'
Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya: 'Turow madenindeki faaliyetleri derhal durdurun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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