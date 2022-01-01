Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam mı geldi? Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar 2022? İstanbul Köprü geçiş ücretleri ne kadar 2022?

İSTANBUL (Haberler.com) - Yeni yılla birlikte bir çok kaleme zam geldi. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve hızlı bir ulaşım sağlayan Avrasya tüneli geçiş ücretine de yeni yılla birlikte zam geldi. Avrasay tünelini kullanan vatandaşlar zam haberinin ardından yeni geçiş ücretini araştırıyor. Peki Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam mı geldi? Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar 2022?

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2022?

46 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücretine ise zam yapıldığı belirtilen açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00–00.00 arasında tek yönde 53 lira, 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlendi. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındı.'' denildi.

İSTANBUL KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

KÖPRÜLERDEN ARTIK İKİ YÖNLÜ ÜCRET ALINACAK

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde tek yönlü ücretlendirme yapıldığı anımsatılarak, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi. Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 lira olarak belirlendi." denildi.

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