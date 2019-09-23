Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı - Meclis başkanları onuruna yemek - NUR

Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı - Meclis başkanları onuruna yemek - NUR

"Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in konuk meclis başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

23.09.2019 20:44
Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı - Meclis başkanları onuruna yemek - NUR

"Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in konuk meclis başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Kaynak: AA
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