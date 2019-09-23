Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı - Meclis başkanları onuruna yemek - NUR

23.09.2019 20:44

"Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in konuk meclis başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Kaynak: AA