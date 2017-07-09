Avrasya Hızlı Tren Koridorunun Çin Ayağı Tamamlandı

Çin'in kuzeybatısındaki Baoci ile Lancou kentlerini birbirine bağlayan 400 kilometrelik demiryolunun faaliyete geçmesiyle ulusal hızlı tren ağı ve Avrasya koridorundaki Çin ayağının tamamlandığı bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu, Çinghay, Şa'anşi eyaletleri ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni birbirine bağlayan hızlı tren ağı tamamlandı.



Baoci kenti ile Lancou'yu birbirine bağlayan 400 kilometrelik hızlı tren yolunun tamamlanmasıyla tarihi İpek Yolu'nun başladığı Şian kentinden Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye hızlı tren seyahatinin artık mümkün olduğu ifade edildi.



Saatte 250 kilometre hızla giden hızlı trenlerle Gansu eyaletinin başkenti Lancou ile Şa'anşi eyaletinin başkenti Şian arasındaki 6 saatlik mesafenin 3 saate ineceği kaydedildi.



Türkiye üzerinden Avrupa ile demiryolu ticareti hedefi



İpek Yolu güzergahında bulunan Lancou-Urumçi demiryolu, 2014'ten bu yana faaliyetteydi ancak seferlerine yeni başlayan Baoci-Lancou hattının eksik olması nedeniyle kesintisiz hızlı tren imkanı sağlanamıyordu.



Yapımına 2012'de başlanan yeni hattın seferlerine başlamasıyla ülkenin kuzeybatısındaki yolcu akışının ve Pekin yönetiminin büyük önem verdiği "Kuşak ve Yol" projesinde kilit öneme sahip Avrasya demiryolu koridorundaki lojistik kapasitesinin artacağı belirtildi.



Diğer yandan hizmete başlayan bu son demiryolu hattı ile Çin'in kuzeyinden güneyine ve doğusundan batısına kesintisiz hızlı tren ulaşımı da artık mümkün olacak.



Çin, tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında, başkent Pekin'den Ortadoğu ve Türkiye'ye oradan da Londra'ya kadar demiryolu ticaretini hayata geçirmeyi hedefliyor.