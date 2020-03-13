AVM'lerde HEPA filtre ile Korona virüsü önlemi
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Makina Mühendisleri Odası, İbrahim Atmaca, Antalya, Güncel

AVM'lerde HEPA filtre ile Korona virüsü önlemi

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, "Alışveriş merkezleri gibi mekanlarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının filtreleri kaba tozların tutulmasında uygun olsa da Korona virüsü gibi 0.3 mikronun altındaki bir partikülü tutması mümkün görünmüyor.

13.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:47
AVM'lerde HEPA filtre ile Korona virüsü önlemi

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, "Alışveriş merkezleri gibi mekanlarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının filtreleri kaba tozların tutulmasında uygun olsa da Korona virüsü gibi 0.3 mikronun altındaki bir partikülü tutması mümkün görünmüyor. Bu nedenle HEPA filtre olarak adlandırılan özel filtreler tercih edilebilir" dedi.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan Korona virüs kapsamında Türkiye'de de başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve tüm kurumlar gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, oteller veya hastanelerin genel kullanım alanları gibi özellikle toplu bulunulan mekanların iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde acil önlemler alınmasının şart olduğunun altını çizdi. Türkiye'de eğitime ara verildiğini ve bu süreçte kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini önemle vurgulayan Başkan Atmaca, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde kapalı ortamların hastalığın yayılmasındaki en önemli etken olabileceğinin altını çizdi.


"Filtrelerden dolayı ekstra önlem alınmalı"


Atmaca, "Alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, oteller veya hastaneler gibi mekanlarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının filtreleri 2.5, 5 ya da 10 mikron büyüklükte kaba tozların tutulmasında uygun olsa da Korona virüsü gibi 0.3 mikronun altındaki bir partikülü tutması ve bertaraf etmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle özellikle bu tip yapı işletmecilerinin ekstra önlemler alması şart görünüyor. Korona virüsünün maksimum büyüklüğünün 0.3 mikron olması ve bu kadar küçük bir partikülün konfor iklimlendirmesinde kullanılan filtreler ile tutulması imkansızdır. Bu büyüklükte bir partikül ancak ameliyathane iklimlendirme sistemlerinde kullanılan ve HEPA filtre olarak adlandırılan özel filtreler ile tutulabilse de bunlar konfor klimalarında maliyetleri nedeniyle çok fazla tercih edilmemektedir. Salgının ağırlaştığı bu dönemde gerekirse konfor iklimlendirmesinde de işletmeciler bu filtreleri tercih edebilirler" diye belirtti.


"İç ortam havası temiz gelmeli"


Toplu kullanım alanlarında genellikle karışım havalı klima santralleri kullanıldığını ifade eden Atmaca, "Bu karışım havalı klima santrallerinde ısıtılan ya da soğutulan havanın bir kısmı mahal dönüşü dışarı atılırken, atılan kadar hava kalan havaya karıştırılarak tekrar iklimlendirilmekte ve mahale geri gönderilmektedir. Yani mahalden dönen havanın yüzde 50 ile 70'i arasındaki bir miktarı tekrar ısıtılmak ya da soğutulmak kaydıyla insanların soluduğu ortama döndürülmektedir. Virüsün etkin olduğu bu günlerde bu tip toplu kullanım alanlarındaki klima santrallerinin tamamen taze havalı çalıştırılması yani mahale verilecek havanın tamamen dışarıdan alınarak kullanılması, enerji tüketimini arttırsa bile sağlık açısından uygun olacaktır. Yani mahalden dönen havanın tamamının dışarıya atılması, içeriye verilecek havanın ise tamamen dışarıdan taze şekilde alınarak ısıtılması ve soğutulması suretiyle daha sağlıklı bir iç ortam havası elde etmek bu tip santrallerde mümkündür" ifadelerinde bulundu.


"Hijyenik bakımlar sıklaştırılmalı"


Alınabilecek tedbirlerle ilgili değerlendirmelerini aktaran Atmaca, işletmecilerin bu dönemde mevcut filtrelerini tekrar temizleyerek kullanmak yerine filtrelerini yenileriyle değiştirme sıklığını da arttırabileceğini söyledi ve klima santral yüzeylerinde virüsün tutunma olasılığına karşı bu cihazların hijyenik bakımlarının bu dönemde sıklaştırılmasının da kullanıcı sağlığı açısından uygun olacağını ifade etti.


Atmaca, iklimlendirme tesisatıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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