AVM çatısında yangın: 1 itfaiye eri yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi
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AVM çatısında yangın: 1 itfaiye eri yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi

AVM çatısında yangın: 1 itfaiye eri yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi Korkutan yangın 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı 10 katlı bina tahliye edilirken, dumanların dışarı çıkması için bazı işyeri camları kırıldı Bilecik'te 10 katlı bir alışveriş merkezinin çatı katından...

04.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:07

AVM çatısında yangın: 1 itfaiye eri yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi

Korkutan yangın 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı

10 katlı bina tahliye edilirken, dumanların dışarı çıkması için bazı işyeri camları kırıldı

BİLECİK - Bilecik'te 10 katlı bir alışveriş merkezinin çatı katından yükselen dumanlar 3 saatlik uğraş sonrası kontrol altına alınırken, dumanlara müdahale 1 itfaiye eri kafasından yaralandı. 1'i itfaiye eri olmak üzere 2 kişide dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve içinde birçok işletmenin yanı sıra büroları da barındıran Kayı Plaza'da bulunan bir işyerinde çıkan dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dumanlar havalandırma tahliyesinden çatıya kadar ulaşırken, çatıdan yükselene dumanlar tüm kentten görüldü. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis, doğalgaz ve OEDAŞ ekipleri yönlendirildi. 10 katlı bina güvenlik amaçlı boşaltılırken, elektrik ve doğalgazı da kesildi. Yangın nedeniyle Bilecik-Osmaneli karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, büyük araçlar il girişinde bekletildi. İftariye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışma ardından yükselen dumanları keserken, hiç bir şekilde alev gözükmemesi gözlerden kaçmadı. Yaşanana olayda dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

1 itfaiye eri yaralandı

Dumanlara müdahale eden Bilecik Belediye İtfaiye Müdürlüğü personelini Osman Bulut kafasından yaralandı. Yaralı itfaiyeci olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan 1'i itfaiye eri olmak üzere 2 kişide etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan dumanların dışarı tahliye edilmesi için itfaiye ekiplerince bazı işyerlerin camları kırılırken, dumanlara alışveriş merkezi içinde yakalanan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşadı.

AVM çatısında yangın: 1 itfaiye eri yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA

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