Avını tükürerek etkisiz hale getiriyor! Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı - Haberler
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Avını tükürerek etkisiz hale getiriyor! Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Avını tükürerek etkisiz hale getirmesiyle bilinen okçu balığının avlandığı anlara ilişkin görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı. Balık, genellikle deniz kenarında bulunan bitkilerin üstündeki böcekleri suya düşürerek besleniyor.

Doğal hayat, kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Genellikle su içerisinde avlanmalarıyla bilinen balıklara ilişkin paylaşılan video, çok ilgi gördü. Hemtürlerinden farklı olarak dışarıdan avlanan okçu balığının avını yakaladığı anlar, hem şaşırttı hem de beğenildi.

AVINI TÜKÜREREK YAKALIYOR

Okçu balığı, özellikle su kenarlarına giderek bitkilerin üzerindeki böcekleri hedef alıyor. Doğru zamanı bekledikten sonra bitkinin üzerine doğru tüküren balık, böceğin suya düşmesinin ardından avını afiyetle tüketmenin keyfini yaşıyor.

SU FIŞKIRTTIĞI ANLAR ÇOK İLGİ GÖRDÜ

Balığın son olarak paylaşılan videosu ise hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki sosyal medya kullanıcıları tarafından çok ilgi gördü. Balığın avlanma şekline ilişkin, "Gerçekten harika, inanılmaz" gibi yorumlar yapıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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