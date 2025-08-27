Avengers: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Avengers: Sonsuzluk Savaşı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin ilgisini kazanan Avengers: Sonsuzluk Savaşı, beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında da yoğun ilgi görüyor. İzleyiciler, filmin konusu, özeti ve oyuncu kadrosu gibi detayları merak ediyor. Biz de bu yapımın tüm yönlerini ele alıyoruz.

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU

Marvel Sinematik Evreni'nin üçüncü Avengers yapımı olan Avengers: Sonsuzluk Savaşı, evrenin kaderini değiştirecek bir mücadeleyi merkezine alıyor. Filmde, galaksiler arası tehdit Thanos (Josh Brolin), yaşamın yarısını yok ederek sözde "denge"yi kurma hedefiyle yola çıkar. Bu amaç uğruna evrenin farklı noktalarına dağılmış altı Sonsuzluk Taşı'nı toplamaya çalışır. Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) ve diğer Avengers üyeleri, bu korkunç planı durdurmak için birleşir. Aynı zamanda Galaksinin Koruyucuları ekibi ile Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) de bu epik savaşta kritik bir rol üstlenir. Wakanda'dan uzayın uçsuz bucaksız derinliklerine uzanan hikâye, dostluk, fedakârlık ve kayıplarla dolu bir yolculuk sunar.

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI OYUNCU KADROSU

• Robert Downey Jr. – Tony Stark / Iron Man

• Chris Hemsworth – Thor

• Chris Evans – Steve Rogers / Captain America

• Scarlett Johansson – Natasha Romanoff / Black Widow

• Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk

• Benedict Cumberbatch – Stephen Strange / Doctor Strange

• Josh Brolin – Thanos

• Chris Pratt – Peter Quill / Star-Lord

• Zoe Saldana – Gamora

• Tom Holland – Peter Parker / Spider-Man

• Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff / Scarlet Witch

• Paul Bettany – Vision

• Chadwick Boseman – T'Challa / Black Panther

• Don Cheadle – James Rhodes / War Machine

• Anthony Mackie – Sam Wilson / Falcon

• Sebastian Stan – Bucky Barnes / Winter Soldier

• Dave Bautista – Drax

• Vin Diesel – Groot (seslendirme)

• Bradley Cooper – Rocket Raccoon (seslendirme)

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI ÇEKİMLERİ

Filmin prodüksiyon süreci 2017 yılının başında başladı ve aynı yıl içinde tamamlandı. Çekimler Atlanta, Georgia'daki Pinewood Stüdyoları'nın yanı sıra İskoçya ve İngiltere gibi farklı bölgelerde gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda Anthony ve Joe Russo kardeşler otururken, senaryoyu Christopher Markus ile Stephen McFeely kaleme aldı. Yapım, Avengers: Endgame ile eş zamanlı çekildi ve Marvel Sinematik Evreni'nin en büyük projelerinden biri haline geldi. Geniş oyuncu kadrosu ve yoğun görsel efekt kullanımıyla dikkat çeken film, sinema tarihine geçen dev bir prodüksiyon olarak öne çıktı.