Avcının hayvan sevgisi

Evinin bahçesinde 35 türde hayvan besliyor

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir avcı, evinin bahçesinde 35 çeşit evcil ve yaban hayvanına çocukları gibi bakıyor.

16 sene önce hobi olarak bu işe başlayan 37 yaşındaki avcı İsmail Esen, hayvanlara sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyledi. Deve kuşu, tavus kuşu, sülün, keklik, kaz, ördek, yaban keçisi, hindi, güvercin, köpek ve çeşitli türlerde tavuk olmak üzere 35 çeşit hayvan besleyen Esen, kendisi gibi meraklı olan hayvanseverlere de beslediği hayvanların yumurtalarını vererek destek oluyor.

Sakarmeke, yabani ördekler ve çeşit çeşit ördekler için oluşturulan suni göl ile tabiat parkını andıran bahçede beslediği deve kuşu ise Esen'in kendisini alkışlaması üzere dans ederek sahibine kur yapıyor. Deve kuşunun bu dansı görenleri hayrete düşüyor.

16 seneden beri hobi olarak çeşitli türlerde hayvan beslediğini belirten Esen, "Avcı olduğum için bu işe merak sardım. Hemen hemen 35-40 çeşit hayvanımız var. Bunların aylık masrafı bin 300 lira civarında. Bu işi ticari olarak hiç düşünmedim, hobi olarak başladım, hobi olarak da devam ediyorum. Elimizdeki kaz yumurtası, ördek yumurtası, yabani ördek yumurtası, tavus kuşu yumurtasını isteyene ücretsiz olarak veriyorum. Elimizdeki hayvanları çoğalttıktan sonra küçük çocukları buraya davet ederek yaban hayatını göstereceğiz. Böylelikle hayvan sevgisini aşılayacağız" dedi.