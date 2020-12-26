Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü'nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu
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Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü'nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu

26.12.2020 20:38 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:43

Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü'nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü'nde atılı vaziyette bulunan 2 bin 600 metre uzatma ağına el koyarken, ağdan çıkan canlı balıkları göle iade etti.

Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü'nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu

ISPARTA - Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü'nde atılı vaziyette bulunan 2 bin 600 metre uzatma ağına el koyarken, ağdan çıkan canlı balıkları göle iade etti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da göllerdeki denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda Kovada Gölü'nde yapılan denetimlerde göle atılı vaziyette bulunan farklı göz açıklıklarında 13 takımdan oluşan 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu. Ağdan çıkan canlı balıklar ise göle iade edildi.

Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü'nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu
Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü'nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu
Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü'nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu
Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü'nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL TURAN KARTAL

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