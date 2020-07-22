Avcıların dikkati yangının büyümesini önledi Bilecik Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri, Balçıkhisar köyü ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi yaparak büyümesini önledi.

Bilecik Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri, Balçıkhisar köyü ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi yaparak büyümesini önledi.

Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri, Balçıkhisar köyüne giderken ormanlık alandan duman çıktığını gördü. Ormanlık alanda çıkan yangına dört üye ilk müdahaleyi yaparken, Osmaneli orman işletme şefliğini arayarak yangının yerini bildirdiler. Ormanlık alanda kesim yapan orman işçilerinin yangın ilk çıktığında müdahale etmeye çalıştıkları ancak kontrol altına alamayınca geri çekildikleri öğrenildi. Avcıların ateşin tabandan yürümesini engellemek için kendi imkanlarıyla müdahale ettiği de öğrenildi. Olay yerine giden Osmaneli Orman İşletme Şefliğine ait ekip, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - BİLECİK

Kaynak: İHA