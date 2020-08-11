Avcılarda başkan değişmedi Milas Avcılar Atıcılar Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Milas Avcılar Atıcılar Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. 885 üyesi bulunan dernekte mevcut Başkan Mustafa Özkan üyelerinin desteğini bir kez daha alarak başkan seçildi.

Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, Hacıapti Mahallesi Fabrika Sokak'taki dernek binasında gerçekleştirildi.

Mustafa Özkan ve Mehmet Tevfik Soyuçakır'ın yönetim için liste hazırladığı genel kurul, faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunmasıyla başladı.

Kovid-19 tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği genel kurulda daha sonra seçimlere geçildi.

Mevcut başkan Mustafa Özkan'ın mavi listeyle hazırladığı yönetim kurulu asil listesinde Mehmet İnpınar, Tahsin Mısırlı, İsmail Subakan, Muharrem Çetin, Ramazan Ördek, Murat Yıldırım, Serdar Gül, Yaşar Güzeller, denetim kurulu asil listesinde ise Taşkın Korkmaz, Hasan Azaklı, Emre Meraş yer aldı.

Özkan'ın karşısına aday olarak çıkan Mehmet Tevfik Soyuçakır'ın yeşil renkli listesinde ise yönetim kurulu asil üyeliği listesinde, Serkan Demircioğlu, Muzaffer İrfan Özer, Kudret Gürler, Bayram Atıcı, Mustafa Sınmaz, Özer Aşar, Muhammet Aydoğdu, Mehmet Katar, denetim kurulu asil üyeliği listesinde ise Fikret Gürler, İsmail Olgun, Durmuş Sezer yer aldı.

Saat 10 sıralarında başlayan oy kullanma işlemi saat 17'ye kadar devam etti.

Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra oy sandığı açılarak sayım işlemi başlatıldı.

Yapılan sayımda sandıktan toplam 558 oy çıktı. 2'si geçersiz sayılan oyların 492'sini Mustafa Özkan, 51'ini ise Mehmet Tevfik Soyuçakır aldı.

Üyelerinin büyük oranından güvenoyunu alan Özakan, "Milas Avcılar Atıcılar Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği üyeleri önce derneklerine sonra başkanlarına sahip çıktılar. Sonuçların hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA