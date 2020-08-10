Avcılar ve atıcıların yayla şenliğinde kadınlar kıyasıya yarıştı Avcılar ve atıcıların yayla şenliğinde kadınlar kıyasıya yarıştı 300 avcının katıldığı şenlik kapsamında gerçekleştirilen yarışmalara kadınlar yoğun ilgi gösterdi Mersin'de Erdemli Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından her yıl av sezonu öncesinde düzenlenen Geleneksel Avcı Şenliği'nin bu yıl 3.

Avcılar ve atıcıların yayla şenliğinde kadınlar kıyasıya yarıştı

300 avcının katıldığı şenlik kapsamında gerçekleştirilen yarışmalara kadınlar yoğun ilgi gösterdi

MERSİN - Mersin'de Erdemli Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından her yıl av sezonu öncesinde düzenlenen Geleneksel Avcı Şenliği'nin bu yıl 3.'sü Tozlu Yaylası'nda gerçekleştirildi. Korona virüs önlemleri alınarak gerçekleştirilen şenliğe Türkiye'nin farklı illerinden 300 avcı katıldı. Şenliğe katılan kadınların kıran kırana rekabeti heyecanla izlendi.

Erdemli Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ahiddin Ahmet Ateş, geleneksel hale getirdikleri avcı şenliğini bu yıl Erdemli ilçesi Tozlu Yaylası'nda gerçekleştirdiklerini belirtti. Ateş, "Burada bir nevi av sezonu öncesi açılış programı yapıyoruz. Mersin'in bütün ilçeleri katıldı. Konya'dan, Karaman'dan, Kayseri'den, Hatay'dan, Adana'dan toplam 8 ilimizden gelen çok değerli atıcılarımız var. Hepsinin ayağına sağlık" dedi.

Dernek üyesi avcı Süleyman Pantaş da, avcıların birbirleri ile tanışması ve kaynaşması açısından şenliği faydalı bulduğunu belirtti. Pantaş, "Avcılar gerçekten doğayı seven hem de koruyan insanlardır. Avcılar aynı zamanda centilmen insanlardır. Bu tür faaliyetlerin sürekli yapılmasını temenni ediyoruz. Hem atış yapanlar hem izleyenler açısından stres ve sıkıntıları atma açısından çok güzel bir faaliyet oluyor" diye konuştu.

Yarışmalara kadın ilgisi

Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalara ise kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlardan bazıları atış heyecanı yaşamak için hedefe ateş etti. Kimi kadınlar da atışlara yöresel kıyafetleriyle katıldı. Kıran kırana geçen yarışmanın kadınlar kategorisi birincisi 17 yaşındaki lise öğrencisi Meryem Karipoğlu oldu. Atıcılık sporuna ilgi duyduğunu ve daha önceden de başarısının olduğunu ifade eden Karipoğlu, "5 madalyam, 2 kupam ve 2 tane de belgem var. Yayla şenliği olduğunu duyup buraya katıldım. Hedefi 12'den vurup birinci oldum" şeklinde konuştu.

Yarışmalar 'profesyonel trap, amatör trap, tek kurşun kağıt, pet şişe, tavşan atışı, bayan tek kurşun' olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirildi.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA