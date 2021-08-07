Son dakika: Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika 3. sayfa haberi... Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldüİSTANBUL Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir sokakta bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi.
Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü
İSTANBUL Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir sokakta bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice