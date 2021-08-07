Son dakika: Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü
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Son dakika: Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldüİSTANBUL Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir sokakta bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü

İSTANBUL Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir sokakta bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika: Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika: Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika: Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika: Avcılar'da doğalgaz patlamadı, mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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