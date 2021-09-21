Avcılar'daki üstgeçitte korkutan görüntü

AVCILAR'daki Gümüşpala ile Merkez Mahallesi arasındaki aynı zamanda metrobüs için de kullanılan yaya üstgeçidinin yıllardan bu yana bakılmayan demirlerindeki paslanma ve çürüme tedirgin ediyor.

Bölgede oturanların 'korku üstgeçidi' olarak nitelendirdiği D-100 Karayolu üzerindeki iki mahalle arasındaki yaya ulaşımını ve metrobüse erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidinin halini görenler endişelerini dile getirmeden duramıyor. Her gün okul veya işe giderken zorunlu olarak bu üstgeçidi kullanmak zorunda kalanlar bakımsızlıktan demirlerindeki boyayı kabartan oksitlenmeyi gösterirken, üst geçidin ciddi tehlike oluşturduğunu savundu. Bağlantı yerlerindeki ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümenin yanı sıra üstgeçidin alt tarafındaki büyük pas ve bakımsızlığı da dikkat çekiyor. Üstgeçide Merkez Mahallesi tarafından sadece basamaklarla çıkılabilirken, Gümüşpala Mahallesi tarafındaki rampalı üç katlı geçiş bulunuyor. Bunun da engelliler veya çocuklu aileler için ayrı bir zorluk oluşturduğu ifade edildi. Yaya geçidindeki çürümeye dikkat çeken Zeynep Çakmak, "Gördüğüm manzara çok korkutucu. Demirler paslanmış, dökülmüş, yıkılmak üzere. Hiç mi kimsenin dikkatini çekmiyor. Her gün yüzlerce, binlerce kişi inip-çıkıyor. Burası çok yoğun bir yer. Ben anlamıyorum. Belediyelerin birim sorunluları bunları görüp neden tedbir almazlar" dedi.