15 Yaşındaki Kızı, Koca Kurbanı Olan Kadını "Eve Gelme" Demek İçin Aramış
Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Ayşegül Çelik'in 15 yaşındaki kızının, annesini "Eve gelme" diye uyarmak için aradığı, ancak Çelik'in telefonu açmadığı ortaya çıktı.
Avcılar'da dün Mehmet Reşit Çelik (40) boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Çelik'i sokak ortasında, kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) de evinde silahla vuruldu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Çelik ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Ayşegül Çelik daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük'ün cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı.
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN ERKEN AYRILMIŞ
15 ve 2 yaşında 2 çocukları olan çiftin yaklaşık 2 senedir ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi. Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ayşegül Çelik'in 2 yaşındaki oğlunun 3 gün sonraki doğum günü hazırlığı için o gün okuldan erken ayrıldığı öğrenildi. Mehmet Reşit Çelik eve giderek kayınvalidesini 15 yaşındaki kızı Ç.Ç.'nin gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Baba Çelik ise daha sonra evden ayrıldı.
ANNESİNİ UYARMAK İÇİN ARAMIŞ
İddiaya göre anneannesi gözleri önünde vurulan 15 yaşındaki Ç.Ç annesini uyarmak ve eve gelmemesini söylemek için telefonla aradı. Ancak anne Ayşegül Çelik telefonu açmadı. Baba Çelik sokak üzerinde gördüğü anne Çelik 'i göğsünden 3 mermiyle vurdu. Ayşegül Çelik tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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erkekler sız ne kadar malsınız KADINLAR sızın malınız degıl bı yetmedı kafanız bı basmadı ayrıca erkeklerın hepsını kadınlar yetıstırıyor kadınları cahıl bırakmayınkı bole domuzlar turemesınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kesin bir şey vardırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah bin türlü belanı veriri inşallah senin gibi adamların senin gibi baba müsfettelerinin bi kurşunda kendi kafana sıksaydın bari o işe yaramaz hayatının bedeninin bu dünya için bir anlamı yok çünkü aşağılık adam yazık o yavrucaklara vebalini diğer tarafta nasıl vereceksin bakalımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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aslen nereli olduklarını tahmin edinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Daha bugün cuma vaazinde anlatıldı: öfkenize hakim olun , ağır cezası vardır. Eğer kendi öfkenize güvenmiyorsanız mutfağınızda meyve bıçağı bile bulundurmayın dendi. Aslında kültürümüz bize güzel şeyler öğretiyor ama okuyan yokki.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır