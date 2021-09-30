AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU - Haberler
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AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜNYANIN en eski ve en büyük çocuk odaklı hizmet veren sivil toplum kuruluşu 'Save the Children', Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nun bahçesinde 2 grup halinde toplam 4 bin 500 öğrenciye sirk coşkusunu yaşattı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - DÜNYANIN en eski ve en büyük çocuk odaklı hizmet veren sivil toplum kuruluşu 'Save the Children', Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nun bahçesinde 2 grup halinde toplam 4 bin 500 öğrenciye sirk coşkusunu yaşattı.

İngiltere'de 1919 yılında 1'inci Dünya Savaşı'nın yol açtığı açlığın etkileriyle mücadele etmek için kurulan halen aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 120'yi aşkın ülkede 25 bin çalışanı ile çocuklar için çalışma yapan "Save the Children" isimli kuruluş, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Leyla Bayram İlkokulu'nun öğrencileri için etkinlik düzenledi. Suriyeli yaklaşık 500 çocuğun eğitim gördüğü Leyla Bayram İlkokulu'nun bahçesine 'Avcı yürüyüşü' ile gelen öğrenciler heyecanla gösteriyi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışma protokolü bulunan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde genel danışmanlık statüsü sahibi "Save the Children" isimli sivil toplum kuruluşunda görevli, alanlarında eğitimli 9 aktivist, çocuklara Leyla Bayrdam İlkokulu bahçesinde sirk heyecanı yaşattı. Çocuklar yaklaşık 40 dakika süren gösterileri hayranlıkla ve coşku içerisinde izledi. Minik öğrenciler gösteri sonunda bir birinden zorlu akrobatik hareketleri yapan aktivistleri uzun süre alkışlarken yanlarından ayrılmak istemedi.

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU

AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AVCILAR'DAKİ İLKOKULDA SİRK COŞKUSU - Haberler
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