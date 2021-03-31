Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti
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Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti Avcılar'da kamyonetin üzerinden geçtiği minik Umut hayatını kaybetti Avcılar'da 3 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti

Avcılar'da kamyonetin üzerinden geçtiği minik Umut hayatını kaybetti

İSTANBUL - Avcılar'da 3 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Umut K. isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut'un akrabası yaşananları anlatarak,

"Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.

Feci olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.'nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti
Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti
Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti
Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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