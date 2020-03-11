Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane - Haberler
Avcılar, Yerel

Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane

Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane -28 konu başlığı altında 22 bin kitap Avcılar'da yaşayan vatandaşların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri uygulamanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

11.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:12
Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane

Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane

-28 konu başlığı altında 22 bin kitap

İSTANBUL - Avcılar'da yaşayan vatandaşların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri uygulamanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. "Oku Avcılar" uygulaması ile okuyucular 28 konu başlığı altında 22 bin kitaba kolayca ulaşabilecekler.

Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Oku Avcılar" dijital kitap uygulaması lansmanına Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli, Şair Can Çobanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Avcılar'daki tüm okullarda uygulamaya konulan Oku Avcılar Dijital Kitap Uygulaması ile öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden, batı klasiklerine kadar 28 konu başlığı altında 22 bin kitaba okul dışında da istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonda kullanılabilen uygulama veli ve öğretmenler, konu başlıklarına göre kitapları seçebilecekler. Aynı zamanda özel bir kütüphane tasarlayarak toplu olarak ödev takibi ve raporu da alabilecekler.


"Öğrencilerin ceplerinde kütüphane taşıdıkları bir dijital platformu hizmete açıyoruz"

Dijital kütüphane uygulamasından bahseden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bugün Türkiye'de bir ilk, Oku Avcılar Dijital Kitap Uygulaması'nın lansmanının yapıyoruz. Oku Avcılar on binlerce kitabın bulunduğu öğrencilerin, gençlerin ve büyüklerin kütüphaneye gitmeden evlerinde, ceplerinde kütüphane taşıdıkları bir dijital platformu hizmete açıyoruz. Hatta devlet okullarında öğretmenlerimiz öğrencilerine ücretsiz kitap ödevleri verebilecek. Ayrıca Avcılar dışında hemşerilerimiz Oku Avcıları uygulamasını indirerek Avcılar Belediyesi'nden alacağı bir referans kodu ile kütüphaneden kullanabilecek bir çok kodu kullanabilecekler" şeklinde konuştu.

Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Virüs senaryosu gerçek oldu! 9 yıl önce çekilen film izlenme rekoru kırıyor Haber
Virüs senaryosu gerçek oldu! 9 yıl önce çekilen film izlenme rekoru kırıyor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Haber
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Ünal Karaman Abdullah Avcı Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Rusya İtalya Koronavirüs
Şu an buradasınız: Avcılar'da yaşayan vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 11:18:46. #1.14#