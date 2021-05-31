Avcılar'da yangın nedeniyle 2 kattan atlayan kişi yaralandı

Avcılar'da yangın nedeniyle paniğe kapılarak 2. kattan atlayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da yangın nedeniyle paniğe kapılarak 2. kattan atlayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının yan binaya sıçraması sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Barakanın yanındaki binada bulunan ve paniğe kapılıp 2. kattan atlayan bir kişi, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen çok sayıda kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının meydana geldiği sokak dumanla kaplanırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş