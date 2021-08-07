İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı
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İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul Avcılar'da 3 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişiden biri ağır yaralandı. Yaralılar acil olarak hastaneye kaldırıldı. Patlama sesini duyan mahalle halkı ise deprem olduğunu zannettiklerini belirterek, sokağa döküldü.

Avcılar'da bulunan Mahir Sokak'taki depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki patlama, büyük paniğe neden oldu. Doğalgaz kaynaklı olduğu bertilen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! İki kişiden biri ağır yaralandı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluştu. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

İstanbul'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! İki kişiden biri ağır yaralandı

BAŞKAN HANÇERLİ'DEN AÇIKLAMA

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de ilçedeki patlamayla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Hançerli, "Bir patlama oldu. Henüz patlamanın gerekçesi, neden olduğu belli değil. Muhtemelen doğalgaz sıkışması deniyor. 4 komşumuz yaralı, çok şükür bir can kaybımız yok diye biliyoruz. Hastaneye kaldırıldı yaralılar. İnşallah sağlıkları yerinde olacak. Enkaz altında araştırma yapılıyor. Binanın durumu ne olduğuna ilişkin bir arama çalışması yapılıyor. Dikkat ederseniz, ciddi bir kaldırma ve kırma olmuş. Yan binalara onların güvenliğini tehlikeye atan bir şey oldu mu diye çalışma yapıyoruz. Ayakkabı imalathanesi var diyorlar, ama henüz bu konuda nedir neden oldu, itfaiyenin de net söylediği bir şey yok" dedi.

İstanbul'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! İki kişiden biri ağır yaralandı

"ÖNCE DEPREM ZANNETTİK"

Patlama anını anlatan bir vatandaş, "Deprem gibi bir şey oldu, çıktık dışarıya. Baktık yangın var, beton üzerinde adam yatıyor. Adam nefes alamıyor. Bizde adama müdahale etmeye çalıştık. Biz adamı kaldırın diye bağırdık. Adam bayılmış halde yatıyor. Adam halsiz yatıyordu. Biz yaralıya yardımcı olduk" diye konuştu.

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İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı
İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı - Haberler
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