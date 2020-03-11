Avcılar'da vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane
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Avcılar'da vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane

Avcılar'da yaşayan vatandaşların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri uygulamanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Avcılar'da vatandaşlara uygulama üzerinden ücretsiz kütüphane

Avcılar'da yaşayan vatandaşların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri uygulamanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. "Oku Avcılar" uygulaması ile okuyucular 28 konu başlığı altında 22 bin kitaba kolayca ulaşabilecekler.


Avcılar Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleşen "Oku Avcılar" dijital kitap uygulaması tanıtımına Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli, Şair Can Çobanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Avcılar'daki tüm okullarda uygulamaya konulan Oku Avcılar Dijital Kitap Uygulaması ile öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden, batı klasiklerine kadar 28 konu başlığı altında 22 bin kitaba okul dışında da istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonda kullanılabilen uygulama veli ve öğretmenler, konu başlıklarına göre kitapları seçebilecekler. Aynı zamanda özel bir kütüphane tasarlayarak toplu olarak ödev takibi ve raporu da alabilecekler.


"Öğrencilerin ceplerinde kütüphane taşıdıkları bir dijital platformu hizmete açıyoruz"


Dijital kütüphane uygulamasından bahseden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bugün Türkiye'de bir ilk, Oku Avcılar Dijital Kitap Uygulaması'nın lansmanının yapıyoruz. Oku Avcılar on binlerce kitabın bulunduğu öğrencilerin, gençlerin ve büyüklerin kütüphaneye gitmeden evlerinde, ceplerinde kütüphane taşıdıkları bir dijital platformu hizmete açıyoruz. Hatta devlet okullarında öğretmenlerimiz öğrencilerine ücretsiz kitap ödevleri verebilecek. Ayrıca Avcılar dışında hemşehrilerimiz Oku Avcıları uygulamasını indirerek Avcılar Belediyesi'nden alacağı bir referans kodu ile kütüphaneden bir çok kitabı kullanabilecekler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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