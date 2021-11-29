Avcılar'da uçan çatı karşı binadaki daire camlarını kırdı

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Şiddetli rüzgar nedeniyle Avcılar'da birden çok mahallede çatılar uçtu. Bir çatının uçup caddeye düşme anı güvenlik kamerasına yansırken başka bir olayda ise çatıdan uçan parçalar karşı binadaki dairelerin camlarını kırdı.

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Avcılar'da da birçok mahallede olumsuz anlar yaşandı. Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde uçan bir çatını yolu kapattı. Yine Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde çatının uçmasıyla karşı binadaki dairenin camları kırıldı. Yaşanan çatı uçma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay anını anlatan bir vatandaş, "Arka taraftan geldi ön tarafa düştü cam. Kıyamet gibiydi çok korktuk" dedi.

Olay anını gören sokaktaki bir diğer esnaf ise, "Yaralı yoktu bizim binanın çatısı karşı binaya çarptı" diye konuştu. - İSTANBUL

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