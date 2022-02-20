Son dakika... Avcılar'da trafik kazası; 3 yaralı - Haberler
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Son dakika... Avcılar'da trafik kazası; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı, İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Son dakika... Avcılar'da trafik kazası; 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre 100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

AVCILAR D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden 06 REC 16 plakalı otomobilin sürücüsü görgü tanıklarının iddiasına göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca hızla bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu ve yan yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.


Son dakika... Avcılar'da trafik kazası; 3 yaralı

Son dakika... Avcılar'da trafik kazası; 3 yaralı

Son dakika... Avcılar'da trafik kazası; 3 yaralı

Son dakika... Avcılar'da trafik kazası; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Cihangir Mahallesi, D-100 Karayolu, Kaza, Güncel, Haberler

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