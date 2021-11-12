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AVCILAR'DA SÜRÜCÜLERE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' MASKESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVCILAR'DA SÜRÜCÜLERE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' MASKESİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bi hareketine bakar hayat' sloganı bulunan farkındalık etkinliği kapsamında Avcılar'da sürücülere üzerinde bu sloganın yer aldığı maske dağıtıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bi hareketine bakar hayat' sloganı bulunan farkındalık etkinliği kapsamında Avcılar'da sürücülere üzerinde bu sloganın yer aldığı maske dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla 'Bi hareketine bakar hayat' sloganı ile etkinlik düzenlendi. Program kapsamında Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Namık Kemal Caddesi'nde sürücüleri durdurarak emniyet kemeri taktıkları için teşekkür etti. Kaymakam İnan ve Çakır sürücülere üzerinde 'Bi hareketine bakar hayat' sloganı bulunan maske hediye etti. Kaymakam Kemal İnan, trafik kazalarının büyük bölümünün kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, "Emniyet kemeri takıldığında trafik kazalarında yaralamanın yüzde 60'ı düşüyor" dedi.

AVCILAR'DA SÜRÜCÜLERE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' MASKESİ

AVCILAR'DA SÜRÜCÜLERE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' MASKESİ

AVCILAR'DA SÜRÜCÜLERE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' MASKESİ

AVCILAR'DA SÜRÜCÜLERE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' MASKESİ

AVCILAR'DA SÜRÜCÜLERE 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' MASKESİ

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