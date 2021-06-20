Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | 3. Sayfa

Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar Avcılar'da gece saatlerinde 42 yaşında bir adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında kurşunlandı.

Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar

İSTANBUL - Avcılar'da gece saatlerinde 42 yaşında bir adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında kurşunlandı. Karnından ve bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde 42 yaşındaki S.S. isimli adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Şahsın yakınları adamı hastaneye kaldırırken, S.S.'nin karnından ve bacaklarından toplam 3 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, hastaneye kaldırılan S.S.'nin tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar
Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar
Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar
Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar
Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

Darbedilip bir aracın içerisinden sokağa atıldı! Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü
Darbedilip bir aracın içerisinden sokağa atıldı! Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 10:35:30. #1.14#

title