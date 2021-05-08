Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.

Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Büyükçekmece istikametinde, yan yolda ilerleyen M.Ç'nin kullandığı 34 DNL 136 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 DZF 443 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu 34 DNL 136 plakalı otomobil bankaya geri geri girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bankada hasar oluşurken, polis ekipleri bankanın girişine güvenlik şeridi çekti.

Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.
Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.
Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.
Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 03:28:44. #1.14#

title