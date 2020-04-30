AVCILAR'DA SEMT PAZARI KURULMAYINCA MARKETLERDE YIĞILMA OLDU, SOKAKTA MİNİ PAZARLAR AÇILDI AVCILAR İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 'Sosyal mesafe' kuralı korunamadığı gerekçesiyle Merkez Mahallesi'ndeki 35 yıllık semt pazarını geçici olarak Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı alana taşıma kararına pazarcıların uymaması sonucu 2 hafta Çarşamba pazarı kurulamadı.

AVCILAR İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 'Sosyal mesafe' kuralı korunamadığı gerekçesiyle Merkez Mahallesi'ndeki 35 yıllık semt pazarını geçici olarak Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı alana taşıma kararına pazarcıların uymaması sonucu 2 hafta Çarşamba pazarı kurulamadı. Sokağa çıkma kısıtlamalarından hemen önce bu mahallede pazar açılmaması nedeniyle marketlerde büyük yığılma oldu, sokak aralarında korsan mini pazarlar açıldı.

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan semt pazarının koronavirüs salgını nedeniyle Ambarlı'daki kapalı semt pazarına geçici olarak taşınması kararlaştırılmıştı. Çarşamba pazarında tezgah açan esnaf, burasının 3 yıl önce referandum ile kaldırılmaya çalışıldığını, şimdi de salgın nedeniyle ile başka yere taşınmak istendiğini savunarak normalleşme sürecine kadar tezgah açmayacaklarını bildirdi. Geçen hafta 4, bu hafta 3 gün için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarından hemen önce semt pazarının Merkez Mahallesi'nde açılmaması üzerine marketlerde büyük yığılma görülürken, 'Sosyal mesafe' kuralı ve el ile ürün seçme yasağı hiçe sayıldı. Ayrıca bazı kişilerin kamyonetleri ile getirdikleri kasalar dolusu sebzeyi sokak aralarında park eden araçların arasında boş buldukları yere bırakarak 'Mini korsan pazarlar' oluşturduğu görüldü. Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sebzelerini evlerinin yanına gelen satıcıların kasalarından el ile seçenler semt pazarının kurulmamasından yakındı.

Pazarcılar odası yetkilileri Avcılar'da çarşamba gününe kadarki son 10 gün içerisinde 14 pazardan sadece 5'inin açıldığı ilçede halkın marketlere mahkum edildiğini, Çarşamba pazarının kalıcı olarak Ambarlı Mahallesi'ne taşınmak istendiğini öne sürdü. Avcılar Belediyesi, ilçedeki pazarlar için bugünden itibaren yeni düzenlemeler yapıldığını sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle birçok mahalledeki semt pazarları günlerinin değiştirildiğini açıkladı. Ayrıca ihbarların değerlendirildiği marketlerdeki fiyat ve belirlenen satış kurallarına aykırı satışlar ve ve sokakta korsan satış yapılmasının önüne geçilmesine çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA