Avcılar'da mimari ve kent estetiği çalıştayı

Avcılar Belediyesinin "Avcılar2029" hedefiyle düzenlediği çalıştaylara bir yenisi daha eklendi. Çalıştay dizin 6.'sı olan 'Mimari ve Kent Estetiği' başlığı ile düzenlenen çalıştay, konunun uzmanı birçok, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Avcılar Belediyesinin, kent kimliği oluşumunda mimari alanda yapılabilecekleri belirlemek amacıyla düzenlediği çalıştay sona erdi. Çevrim içi olarak düzenlenen çalıştay da, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin çabalarıyla ilçede başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarını halkla beraber ve kent kimliği ve kent estetiğine uyumlu şekilde yürütebilmenin yolları konuşuldu.

Geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli yaptı. Konuşmasında "Hayat Kurtarma Hareketi" kapsamında Avcılar'da başlattığı riskli binaların güvenli binalara dönüşümü çalışmalarından bahseden Hançerli, sözlerini şöyle sürdürdü; " Geçtiğimiz yıl Avcılar'da 700 bina kentsel dönüşüme girdi. Bu yıl da bin binanın kentsel dönüşüm sürecine girmesini hedefliyoruz. Bu dönüşüm plansız ve kendi başına bir dönüşüm değil. Şimdiden bu dönüşümün prensiplerini öngörüp belirleyerek geleceğin kentini nasıl oluşturabilirizi konuşmak istiyoruz" dedi.

Hançerli, "Depreme, etkilerini hissettiğimiz iklim krizine karşı dayanıksız binalar yerlerini geleceğin Avcılar'ına bırakıyor. Yakın tehdit ve tehlikelere karşı dayanıklı bir kent oluşturulurken, insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesini de atlamamak gerekiyor. Kentlerimizin, semtlerimizin, mahallelerimizin bir kimliği var. Biz bu kimliği koruyarak, kent yaşamından keyif alan, burada yaşayanların mutlu olmasını merkeze koyan bir anlayışla çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Bu nedenle söz veriyorum bu çalıştayda konuşulanlar burada kalmayacak. Ben ve arkadaşlarım burada konuşulanları hayata geçirmek için çalışacağız" dedi.

Çalıştayda şu gündem maddeleri değerlendirildi:

"Avcılar'da Kentsel Dönüşüm süreci, dünü, bugünü ve gelecek hedefleri, Kentsel Dönüşüm sürecinin Kentsel Tasarım Sürecine Evrilmesi ve Kent Dokusunun oluşturulması sürecinde yol haritası ne olmalıdır?, Serbest Piyasa koşullarında İnşaat İşverenleri ve tasarımcı yaklaşımları ve beklentileri nelerdir?, Cephe tasarımlarının değerlendirme süreçleri nasıl olmalıdır?, Estetik Kurulunun çalışma ve değerlendirme sınırları nereler olmalıdır?, Mimari tasarım süreçlerinde cephe tasarımı yaklaşımlarında malzeme kullanımı ve yakın çevresi ilişkisi nasıl olmalıdır?, Tabela, Yol ve Tretuvar Kaplama seçimleri, Ağaç Varlığı estetik ve kent kimliği açısından nasıl değerlendirilmelidir?, Cephelerde Malzeme ve Renk kullanımları ile sokak ve caddelerde ki ağaç varlığının yapı fiziği açısından irdelenmesi ve tasarım standartları içerisinde tanımlanması nasıl olmalıdır?, Kentsel Tasarım Rehberi içerisinde hangi standartlar ile sınırlı kalınmalıdır?" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı