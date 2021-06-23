Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı bina boşatıldı
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Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı bina boşatıldı

Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı bina boşatıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Avcılar'da 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.

Avcılar'da 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.

Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta 5 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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