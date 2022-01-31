Son dakika haberleri: AVCILAR'DA KAZA; ÖN CAMDAN YOLA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

AVCILAR'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği lüks otomobil, önünde giden otomobile çarparak yaklaşık 10 metre savurdu. Çarpmanın etkisi ile bu otomobilde bulunan iki kişiden biri ön camdan yola fırlayarak yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. 34 EMY 140 plakalı otomobil, yol kenarındaki buzlu zeminde kayınca sürücü kontrolü yitirdi. Otomobil, önünde giden Mehmet Esen'in yönetimindeki 1980 model otomobile çarparak yol ortasına savrulmasına neden oldu. Hasar gören otomobilde bulunan sürücünün arkadaşı ön camdan yola fırlayarak yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1.5 yıl önce satın aldığı ve 30 bin TL'ye yakın harcama yaptığı eski model otomobili kullanan Mehmet Esen, "Sürücü arkadaş beni solladı. Direkt sağdan vurunca yandaki arkadaşım camdan fırladı. Bu otomobil 1980 model bir 'efsaneydi.' Bir efsaneyi daha kaybettik" dedi.

Yol kenarındaki buzların neden olduğu öne sürülen kazayı yol kenarındaki bir evden gören Semra Eyüpoğlu, "Çarpmanın etkisi ile yola fırlayan kişi kaldırıma giderek oturdu. Titriyordu. Can kaybı olmaması sevindirici" dedi. D-100 karayolunda yoğunluğa neden olan kaza ile ilgili trafik polislerinin yaptığı tespitlerin ardından iki otomobil de çekici ile kaldırıldı.