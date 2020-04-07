AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER
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Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, Avcılar, Güncel

AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER

Avcılar'da sürücüsünün içinde uyuduğu TIR'dan iplik çalan hırsılar uyanan şoföre yakalandı.

07.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:39
AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER

Avcılar'da sürücüsünün içinde uyuduğu TIR'dan iplik çalan hırsılar uyanan şoföre yakalandı. Hırsızlar çuvalları yükledikleri araçla kaçarken, araca tutunan TIR sürücüsünü metrelerce sürükledi. TIR sürücüsünün sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Bulvarı Mustafa Kemal Paşa Caddesindeki tekstil firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Avcılar'daki tekstil firmasına iplik getiren TIR sürücüsü Oğuzhan Uz, iş yerinin açılmasını beklediği sırada park halindeki TIR'ın içinde uyudu. Oğuzhan Uz'un uyuduğunu fark eden hırsızlar, kapalı kasa bir araçla TIR'ın arkasına yanaştı. TIR kasasının arka kapaklarını açan hırsızlar iplik dolu çuvalları indirerek araçlarına yükledi. Bir süre sonra hırsızları fark eden Oğuzhan Uz ile hırsızlar arasında arbede yaşandı. Hırsızlar çuvalları yükledikleri araçla kaçtıkları sırada araca tutunan Uz, metrelerce sürüklendi.

"ŞOFÖRÜN ARACI BIRAKMASI İÇİN BIÇAK ÇEKTİLER"

Tekstil firması çalışanı Okan Aydın "Olay dün sabah 07.00 sıralarında oldu. Malatya'dan gelen TIR şoförü iş yerinin açılmasını bekleyene kadar TIR'ın içinde uyuyordu. TIR'ın arkasına kapalı kasa bir araç yanaştı. Sonra aracın içinden çıkan 3-4 kişi TIR'ın kapısını açıp içinden iplik dolu çuvalları çıkarmaya başladı. 10 çuval almışlardı, şoför uyandı. Uyanır uyanmaz olaya müdahale etti. Hırsızlar aracı çalıştırarak kaçarken, TIR şoförü araçlarına tutundu. Şoförün aracı bırakması için bıçak çektiler, bırakmayınca kaçmaya çalıştılar. Şoför araca tutunduğu için bir süre sürüklendi. Sonra olay yerinden uzaklaştılar. Araçlarında plaka da yoktu. 10 çuval ipliğimizi çaldılar. Yaklaşık 13 bin lira bir zararımız var." dedi.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çuvalları yükledikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızlar, araçlarına tutunan sürücüyü sürüklüyor.

Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

AVCILAR'DA İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇTIKLARI ARAÇLA BÖYLE SÜRÜKLEDİLER
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