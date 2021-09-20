AVCILAR'DA İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI

AVCILAR'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı.

Kaza, Yeşilkent ile Tahtakale Mahallesi arasındaki Çiftlik Yolu'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Tahtakale Mahallesi yönünden gelen Ahmet Mesut K.'nin kullandığı 21 AAB 283 plakalı hafif ticari araca karşı yönden gelen Mesut Çalışır yönetimindeki direksiyon kontrolünü yitirdiği 19 UE 839 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Çalışır'ı hurdaya dönen araçtan çıkarmak için itfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler tarafından yaralı halde çıkarılan Mesut Çalışır, Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan hava yastıklarının açılması ve emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulan Ahmet Mesut K., Birden şeridime geçti. Kaçmak istedim gelip çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmişti dedi.