Karı koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi
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Karı koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi

27.09.2020 18:08 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:47

İstanbul Avcılar'da bir ay önce Cihangir Mahallesi'nde bir ev kiralayan çift, bilinmeyen nedenle ilaç içerek yaşamlarına son vermek istedi. Kendilerinden geçmiş halde bulunan çift, hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da, Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak'taki bir binada meydana gelen olayda, geçen ay kiraladıkları eve taşınan, bir yetişkin erkek çocukları bulunan S.H. ile eşi A.H. bilinmeyen nedenle çok sayıda hap içerek yaşamlarına son vermek istedi. Bugün öğle saatlerinde annesi S.H. ile babası A.H'nin uyanmaması üzerine odalarına giren çocukları onları hareketsiz bulunca, 112 Acil Servis'i aradı.

KOMŞULAR, İNTİHAR GİRİŞİMİNE ÇOK ŞAŞIRDI

Kısa sürede gelen 112 ekibi ve polisler, evli çifti Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Komşuları, çiftin geçen ay binaya taşındığını, zaman zaman kalabalık sayıda misafirleri geldiğini, intihar girişimine çok şaşırdıklarını söyledi.

Karı koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi
Karı koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi
Karı koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi
Karı koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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