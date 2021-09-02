Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
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Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, daireye sıçradı.

AVCILAR'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, daireye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire sahibi evinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Avcılar Cihangir Mahallesi Şeftali Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, daireye ve yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 2 apartmanın çatısı ve dairede hasar meydana geldi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ, POLİS SARILARAK SAKİNLEŞTİRDİ

Evinin yandığını öğrenen Ahmet Aralar, olay yerine gelir gelmez gözyaşlarına boğuldu. Trafik polisi ise gözyaşlarına boğulan ev sahibini sarılarak sakinleştirdi. Büyük üzüntü yaşayan ev sahibine o anlarda yakınları da destek oldu.Yangın anlarını anlatan Erhan Yavuz, "Ben kendi binam yanıyor sandım. Yandaki yanıyormuş. İtfaiyeye haber verilmişti, 10 dakika içinde geldi. Yan taraftaki binamızın çatısı da yandı. Allah beterinden korusun" dedi.

 


- İstanbul
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi
Avcılar'da evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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